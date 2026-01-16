Stamane a Vittoria si è tenuta una protesta contro l’accordo “Mercosur”, giudicato dalle piccole e medie imprese del comparto ortofrutticolo e agricolo l’ennesima penalizzazione per un settore già in sofferenza. I trattori hanno presidiato l’ingresso del mercato ortofrutticolo cittadino, mentre i produttori denunciavano come l’intesa commerciale non garantisca adeguate tutele alle aziende italiane, esponendole a concorrenza sleale, con ripercussioni anche su consumatori e ambiente. Alla mobilitazione ha preso parte il sindaco, Francesco Aiello. Gli agricoltori chiedono l’adozione di misure di salvaguardia.