In una cornice degna dei grandi eventi, il Modica conquista un’altra vittoria in un campionato finora impeccabile, superando di misura l’Avola in uno scontro diretto che ha confermato la qualità tecnica di entrambe le squadre. La sfida, intensa e combattuta, è stata decisa da un guizzo nella ripresa e difesa con determinazione fino al fischio finale contro un avversario mai arrendevole.

Dopo un primo tempo equilibrato, con ritmi alti e occasioni su entrambi i fronti, la partita si sblocca al minuto 53. Bonanno regala l’esplosione di gioia al pubblico di casa: l’attaccante rossoblù si fa trovare pronto e, con una conclusione precisa, insacca alle spalle del portiere ospite per l’1-0.

L’Avola reagisce subito, confermando il suo ruolo di squadra di vertice. Al 61’ sfiora il pari: Aldo calcia con potenza superando il portiere modicano, ma la traversa nega il gol e frustra l’entusiasmo dei tifosi avolesi, rimasto sospeso in un attimo di incredulità.

Con questo successo, il Modica rafforza un cammino che sta entrando nella storia:

• 16 vittorie consecutive: una serie che evidenzia la forza mentale e la costanza della squadra.

• +11 in classifica: un vantaggio importante sulla seconda, che permette di affrontare il resto della stagione con grande fiducia.

Nonostante il ko, l’Avola può uscire a testa alta, avendo contribuito a una partita spettacolare tra due ottime formazioni. Ma la scena oggi è tutta per il Modica, che continua la sua corsa trionfale verso l’obiettivo di stagione.