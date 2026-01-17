Michelangelo Aurnia è stato eletto alla guida dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa. L’elezione, caratterizzata da una straordinaria affluenza alle urne (96%), testimonia la grande partecipazione e vitalità della categoria. A comporre il resto del Consiglio direttivo 2026/2030 saranno: Tiziana Vitale, Luca Genovese, Carmelo Frasca, Sergio Cassisi, Patrizia Caccamo, Pina Bommaci, Alessandro Raniolo, Sergio Posata, Rosa Anna Paolino e Sonia Mallia.

Il mandato di Aurnia si pone in una prospettiva di continuità rispetto al direttivo uscente e al contempo di forte proiezione verso il futuro, con un manifesto programmatico che punta a riconoscere un ruolo di leadership alla categoria che deve agire come costruttore consapevole del futuro professionale, garantendo la crescita del ruolo del commercialista nel panorama socio-economico provinciale.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità” ha dichiarato il neopresidente Michelangelo Aurnia (nella foto). “La massiccia partecipazione al voto testimonia una categoria viva che chiede di essere protagonista. Con il nostro programma vogliamo lavorare in continuità con quanto fatto e nello stesso tempo imprimere un indirizzo di innovazione e autorevolezza alla categoria per costruire una professione capace di governare il cambiamento con competenza, etica e una visione lungimirante. L’Ordine continuerà a consolidarsi come la casa comune di ogni iscritto, garantendo un’effettiva rappresentanza e una tutela costante a tutte le anime della categoria, per riscoprire il valore della solidarietà professionale come condizione necessaria per trasformare la nostra pluralità in una forza d’impatto unitaria e autorevole”.

Michelangelo Aurnia, classe 1980, nato a Caracas (Venezuela), laureato in Economia delle Amministrazioni pubbliche alla Bocconi di Milano, è un professionista di consolidata esperienza iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ed è il primo modicano a ricoprire l’incarico di presidente dell’Odcec. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo nella consulenza societaria e fiscale, distinguendosi per l’impegno costante nella vita ordinistica (tesoriere uscente, presidente della commissione Crisi d’impresa e dell’Unione giovani dottori commercialisti). E’ titolare di uno studio di consulenza fiscale e societaria a Modica ed è specializzato nella contabilità degli enti pubblici. E’ sposato e ha 2 figli.