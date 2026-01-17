La chiesa delle carmelitane scalze del monastero di Santa Teresa a Ragusa ha ospitato ieri sera una conferenza spirituale di grande rilievo guidata da don Alessandro Andreini, della comunità di San Leolino. L’evento si è inserito nel programma delle celebrazioni per il 142° anniversario della nascita della beata Maria Candida dell’Eucaristia e per il 19° anniversario del presunto miracolo eucaristico avvenuto il 15 gennaio nella stessa chiesa, un segno ancora oggi al centro della devozione e del dibattito spirituale locale.

Durante il suo intervento, don Andreini ha invitato i presenti a una meditazione condivisa su quel segno che, come da lui sottolineato, “ci auguriamo la Chiesa possa riconoscere come un vero evento straordinario, ma che comunque rimane un segno importante, capace di parlare a tutti”. Ha ricordato anche il percorso del processo riguardante il presunto miracolo, ora al vaglio del Dicastero delle Cause dei Santi, e la sua personale esperienza come vicepostulatore accanto a padre Morione: “Fu una grazia poter contribuire alla raccolta di documentazione che fu fatta allora”.

La riflessione si è poi concentrata sulla figura della beata Maria Candida, profondamente legata a questo luogo e a quell’evento. Richiamando le parole di padre Jesus Castellano Cervera, grande maestro spirituale del Carmelo teresiano, don Andreini ha messo in luce come per la beata Maria Candida “l’eucaristia è presenza, amore, compagnia, immolazione”. Ha sottolineato il valore della sua esistenza, “continuamente presente nell’amore verso Dio e verso le sorelle del monastero e l’umanità vicina e lontana”, e il mistero eucaristico che rende ciascuno di noi “presenza davanti a Colui che è presente”.

Don Andreini ha concluso esortando la comunità a vivere con maggiore consapevolezza il dono della presenza reale di Gesù nell’eucaristia, ricordando che “Gesù è presente qui in mezzo a noi, ma spesso non ce ne rendiamo veramente conto”. La serata si è chiusa con un momento di silenziosa adorazione, raccogliendo la partecipazione e il sentito coinvolgimento dei fedeli intervenuti. Oggi, è in programma alle 19,30 il concerto del coro Jubilate diretto dalla maestra Gianna Rizza. Il concerto si propone come un invito per tutti a rinascere nel sorriso di chi nasce. Le manifestazioni religiose in questione godono del sostegno mediatico dell’azienda Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, da sempre attenta alla valorizzazione degli eventi religiosi e culturali nei diversi comuni dell’area iblea.