Questa mattina la Cattedrale di Ragusa ha accolto i funerali di don Emanuele Lacognata, sacerdote molto amato per la sua dedizione alla comunità e per l’instancabile impegno pastorale. La celebrazione, presieduta dal vescovo Giuseppe La Placa e concelebrata dal cancelliere don Paolo La Terra e da don Antonio Cascone, ha visto la partecipazione di un gran numero di fedeli, accorsi per rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita religiosa della città (foto Salvo Bracchitta).

Don Lacognata ha contribuito in maniera determinante alla formazione dei giovani seminaristi, guidandoli nel cammino verso la vita ecclesiale e trasmettendo loro valori di fede e servizio. Il suo operato nella diocesi è stato caratterizzato da una costante attenzione alle persone e da una spiritualità autentica, elementi che gli hanno valso il rispetto dei confratelli e l’affetto dei fedeli.

La cattedrale gremita ha testimoniato il sentimento di vicinanza della comunità alla famiglia del sacerdote e ai suoi confratelli. La memoria di don Emanuele continuerà a vivere tra coloro che hanno condiviso con lui il cammino pastorale, consapevoli che il suo esempio resterà un punto di riferimento per la vita religiosa di Ragusa.

“Ha saputo coniugare spiritualità, formazione e impegno quotidiano” così lo ricordano in molti, celebrando non solo la perdita di un sacerdote, ma la vita interamente dedicata al servizio della Chiesa.