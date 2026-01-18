Un avviso ai passeggeri arriva dall’aeroporto di Catania e fa riferimento alla variazione di operatività dei voli causa maltempo.

“Si comunica che, a causa delle previsioni meteo avverse – dicono dal Fontanarossa – nelle giornate di domani e martedì – 19 e 20 gennaio 2026 – il Terminal C (Tc) rimarrà chiuso al pubblico. Tutti i voli previsti in partenza o in arrivo presso il Terminal C saranno riprotetti presso il Terminal A (Ta).