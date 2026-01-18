L’Avimecc Modica riparte esattamente da dove aveva interrotto.

I “Galletti” di Enzo Distefano, privi dell’infortunato Pedro Putini, tornano in campo dopo la sosta per la Coppa Italia e, al termine di una battaglia durata poco meno di due ore e mezza, s’impongono al tie-break sul parquet di Galatone contro una Green Volley combattiva, ben oltre quanto non dica la sua classifica.

La formazione biancoazzurra, cara a Luca Leocata, trasforma l’emergenza in risorsa: approccio deciso, primo set in controllo, poi il ritorno veemente dei salentini, trascinati dall’ex Padura Diaz, che ribaltano la situazione portandosi avanti 2-1.

Nel momento più delicato Chillemi e compagni si ricompattano, rimettono la sfida in parità e, al quinto set, incassano due punti preziosi che allungano a quattro la striscia di successi consecutivi.

Cronaca dei set.

Avvio equilibrato (3-3), quindi strappo Modica (4-8) e fuga fino al 9-17. La prima frazione si chiude 17-25 grazie all’attacco vincente di Pietro Mariano.

Al cambio di campo persiste l’equilibrio, poi Galatone accelera (8-6), Modica rientra (11-11) ma i padroni di casa, sospinti da Padura Diaz, allungano nel finale. Il 25-20 arriva sfruttando anche un errore in ricezione di Checco Barretta.

Nel terzo parziale si gioca punto a punto fino al 7-7, quindi una serie al servizio di Mariano vale il 7-10. Galatone reagisce, aggancia sul 15-15 e opera il sorpasso, scappando fino al 22-19. Dopo cinque set-point complessivi, è ancora Padura Diaz a mettere giù il 25-21 che vale il 2-1.

Il quarto set parte con i salentini avanti (7-5), ma Modica “mette la freccia” sull’8-9. I biancoverdi piazzano un controbreak (12-9), i modicani rimontano sino al 17-17 e poi affondano il colpo, chiudendo 21-25 e rimandando il verdetto al tie-break.

Nel quinto, Modica scatta 1-4 e costringe subito gli avversari a inseguire. Al cambio campo i siciliani conducono 6-8 e mantengono sempre un margine di sicurezza. Sul 11-14 coach Licchelli ferma il gioco, Galatone annulla due match-point, ma al terzo tentativo capitan Chillemi trova il varco giusto: 13-15 sul taraflex e vittoria in tasca.

Prestazione di carattere per l’Avimecc, capace di soffrire e reagire nei momenti chiave; prova maiuscola anche della Green Volley, che conferma quanto la sua posizione in graduatoria sia, per usare un eufemismo, ingenerosa. Per Modica arrivano due punti dal peso specifico rilevante e la conferma di una condizione mentale in netta crescita.

Green Volley Galatone 2

Avimecc Modica 3

Parziali: 17/25, 25/20, 25/21, 21/25, 13/15

Green Volley Galatone: De Giorgi, Giuliani 11, Musardo 4, De Col 2, Padura Diaz 30, Aloisi 5, Passari, Colaci, Caciagli 2, Frage 19, Miraglia 3, Cremoni, Prosperi (L1), Barone (L2). All. Fabrizio Licchelli; Ass. Fabio Cozzetto.

Avimecc Modica: Barretta 21, Raso 3, Bertozzi, Lugli, Chillemi 11, Cipolloni 1, Buzzi 12, Garofolo 2, Mariani 20, Nastasi (L), n.e. Pappalardo. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Arbitri: Claudia Lanza di Salerno e Christian Palumbo di Cosenza