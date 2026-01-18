Il Ragusa calcio costretto ad accontentarsi di un punticino dopo la ventesima giornata del campionato di Serie D. Gli azzurri guidati da mister Gaetano Lucenti si mordono le mani perché, sul finire del primo tempo, erano passati in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Campanile. Poi, nelle primissime battute della ripresa, ci aveva pensato Palermo, per il Sambiase, a ristabilire l’equilibrio. Da quel momento, i vari batti e ribatti non hanno sortito gli effetti sperati per cui il Ragusa rosicchia un altro punto nella corsa verso la salvezza. Al momento è quart’ultimo con 18 punti in classifica, quindi, in piena zona play out.