Un furgone modello “Doblo” in dotazione all’unità cinofila della Guardia di finanza è andato a fuoco durante un servizio di controllo in via Pisacane, nella tarda serata di sabato. Sono andati distrutti il mezzo, uno scooter parcheggiato nei pressi e il portone di legno di un garage. Annerite anche le facciate degli edifici vicini. Per fortuna nessuno è rimasto ferito. I finanzieri in servizio e i cani sono rimasti incolumi. Nessun danno neanche per i residenti e per i gestori di una vicina trattoria. Il quartiere, a pochi passi dalla chiesa del Santissimo Salvatore, è stato allarmato dalla deflagrazione del mezzo in fiamme, mentre i finanzieri erano impegnati poco distante, con i cani al seguito, in un servizio di controllo antidroga.

Sono stati loro i primi ad intervenire con gli estintori, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, giunti pochi minuti dopo l’allarme. Determinante l’intervento dei pompieri, che ha scongiurato danni ben maggiori. Come accennato, un po’ scossi ma illesi i finanzieri in servizio con i loro cani. A causare le fiamme pare sia stato un improvviso cortocircuito al sistema elettrico del mezzo di servizio. La zona è stata delimitata e transennata per le operazioni di messa in sicurezza e per lo sgombero delle carcasse del furgone e dello scooter annerite dal fuoco Il bagliore delle fiamme era visibile anche da corso Umberto (nella foto), destando parecchia curiosità tra i presenti.