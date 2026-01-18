Modica si stringe in un commosso abbraccio per salutare Giuseppe Fiore (nella foto), spentosi all’età di 60 anni dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro la Sla. La città perde non solo un uomo dal cuore grande, ma anche un ex ciclista dilettante che, con la sua passione per le due ruote, aveva saputo trasmettere energia e amore per la vita a chiunque lo conoscesse.

Il dolore di questa perdita è palpabile, amplificato dal racconto costante e toccante di suo cugino, Domenico Pisana – insegnante, poeta e giornalista – che ogni mese aggiornava amici e concittadini sulle condizioni di salute di Giuseppe, condividendo speranze e momenti di umanità che hanno commosso tutti.

L’ultimo saluto a Giuseppe Fiore si terrà domani, lunedì 19 gennaio, alle 15,30, presso la chiesa della Madonna delle Grazie di Modica. La comunità si prepara a riunirsi per rendere omaggio a un uomo che, anche nel silenzio della malattia, ha insegnato il valore della resilienza e dell’amore per la vita.