Un barcone con 70-80 migranti è stato intercettato a 50 miglia a sud-est della costa di Pozzallo. Lo rende noto il sindaco della città del Ragusano, Roberto Ammatuna, spiegando che una motovedetta della Capitaneria di porto si è diretta nell’area. «Considerato l’imminente peggioramento delle condizioni meteo marine, bisognava fare presto per salvaguardare la vita di tanti esseri umani e non fare correre rischi ai tanti militari della Guardia costiera che non finiremo mai di ringraziare», dice Ammatuna.

La motovedetta è approdata in banchina al porto di Pozzallo a notte fonda. E’ stata attivata la macchina dell’accoglienza coordinata dalla Prefettura. Provvidenziale il tempestivo intervento della Guardia costiera che ha così evitato che il barcone si trovasse in mezzo alla tempesta in arrivo.