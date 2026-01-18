Alla luce delle previsioni meteo per lunedì e martedì, in tantissimi stanno chiedendo ai sindaci se le scuole domani, lunedì 19/01/2026, sono chiuse. E i primi cittadini rispondono alle comunità locali in questo modo: “ Considerato che Il bollettino ufficiale della protezione civile viene diramato intorno alle ore 17 per essere sufficientemente attendibile per la giornata successiva, attenderemo il bollettino delle 17 di oggi, 18/01/2026, per assumere qualsiasi decisioni, circa eventuali chiusure di scuole ed uffici”. Dunque, bisognerà ancora attendere sebbene le previsioni meteo dicano, almeno stando a quanto è possibile trarre dai modelli diffusi questa mattina, che la situazione più critica è quella in programma martedì 20 gennaio.