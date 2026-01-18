Arriva il preannunciato maltempo. Scuole chiuse lunedì 19 e martedì 20 gennaio in tutti e dodici i Comuni della provincia di Ragusa. La misura è stata adottata nel pomeriggio odierno sulla base del bollettino meteorologico diffuso dalla Protezione civile regionale. I sindaci stanno procedendo alla firma delle rispettive ordinanze. A livello nazionale era stata diramata un’allerta meteo gialla, successivamente rimodulata in arancione dalle autorità regionali. Oltre alle scuole, chiuse anche le ville e i cimiteri comunali.