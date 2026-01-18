Prosegue l’impegno del Comando provinciale dei Carabinieri di Ragusa nelle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità, finalizzate anche ad assicurare la puntuale esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. In questo contesto, i militari della Stazione di Vittoria hanno arrestato un diciannovenne del luogo, la cui condanna è divenuta definitiva per violazioni in materia di stupefacenti e per inosservanza della normativa sulle armi. Il giovane è stato rintracciato nel territorio comunale e, su disposizione dell’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, i carabinieri hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione.

I fatti contestati risalgono al 2023 e al 2024, quando, ancora minorenne, era stato più volte sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e di oggetti proibiti: un coltello a serramanico e, in due distinte occasioni, un tirapugni in metallo. Completate le procedure di identificazione e le formalità di rito, il ragazzo è stato condotto all’Istituto penale per i minorenni di Catania, dove sconterà una pena residua di dieci mesi di reclusione e dovrà corrispondere un’ammenda di 1.400 euro.