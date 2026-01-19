Serata di apprensione allo scalo “Pio La Torre” di Comiso, dove un volo proveniente da Roma Fiumicino ha effettuato un’operazione di atterraggio particolarmente complessa a causa del maltempo, con allerta rossa in vigore. Nonostante le condizioni proibitive, il comandante ha scelto di mantenere la destinazione, eseguendo più tentativi di avvicinamento e garantendo in ogni momento il rispetto delle procedure di sicurezza. La manovra si è conclusa senza imprevisti, consentendo ai passeggeri di toccare terra senza alcun problema. Una prova di perizia e lucidità che ha assicurato un arrivo regolare nonostante le avverse condizioni atmosferiche.