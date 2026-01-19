Al termine della riunione in collegamento con la Prefettura di Siracusa, il sindaco di Pachino ha disposto l’evacuazione dei residenti nelle abitazioni di Marzamemi a ridosso del mare. Il provvedimento, in corso di esecuzione, riguarda in particolare zone come la Balata, Marinella e Porto Fossa. Sul posto agenti della Polizia Municipale e personale della Protezione Civile.

Di fatto, gran parte degli abitanti del borgo stanno dovendo lasciare temporaneamente le loro abitazioni. Il mare grosso minaccia da vicino l’abitato e le previsioni non lasciano presagire nulla di buono. Anzi, venti in rinforzo e onde ancora più alte potrebbero rappresentare un pericolo. Per questo il sindaco Giuseppe Gambuzza, d’intesa con la Prefettura, ha firmato l’ordinanza per l’evacuazione di Marzamemi. Lo stesso ha fatto il sindsco di Noto, Corrado Figura, lato Spinazza.