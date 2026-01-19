Enrico La Carrubba, figlio di Bruno e Laura, si è diplomato e ha scelto di prendersi un anno prima di iscriversi all’università per capire come funziona il mondo del lavoro. Di giorno fa il bagnino in un Club Med e, come si vede nella immagine di copertina, è stato reclutato per lo show di Dolce &Gabbana che hanno presentato la loro collezione a Milano proprio in questi giorni.

Una bellezza mediterranea e un fisico statuario ha aiutato questo ragazzo che, vi garantiamo, è anche una persona molto bella dentro. Gli amici e i concittadini tutti ci congratuliamo per questa bella esperienza che il giovane Enrico ha avuto modo di vivere.