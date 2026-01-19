Un nuovo episodio di microcriminalità turba la quiete dei residenti. Un uomo è stato derubato con la cosiddetta tecnica dell’“abbraccio” o dell’“addomesticamento”, stratagemma insidioso che fa leva sulla distrazione e sul contatto fisico per sottrarre beni personali. Secondo una prima ricostruzione, la vittima è stata avvicinata in corso Umberto da due donne che, con modi affabili e atteggiamento apparentemente amichevole, sono riuscite a superare ogni diffidenza. Mentre l’uomo era a bordo della propria auto in sosta, le due hanno instaurato una conversazione confidenziale accompagnata da gesti di finta cordialità. In quell’istante, con una mossa rapidissima e quasi impercettibile, sono riuscite a sganciare e portare via la collanina d’oro che l’uomo indossava. Solo dopo l’allontanamento delle malviventi, la vittima si è accorta della sparizione del gioiello. Il colpo, eseguito con estrema precisione, non ha lasciato spazio a reazioni tempestive. L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire alle responsabili. Al vaglio vi sarebbero le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, potenzialmente decisive per l’identificazione. Le autorità raccomandano massima prudenza, in particolare agli anziani e a chi si muove da solo, invitando a diffidare di sconosciuti che si avvicinano con pretesti banali o con eccessiva confidenza fisica.