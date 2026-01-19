L’assessorato alla Protezione Civile del Comune di Ragusa informa che con prot. 01711 di oggi 19.01.2026, diramato poco prima delle 16.00 dal dipartimento della Protezione Civile Regionale, il livello di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico dalle ore 0.00 fino alle ore 24.00 di martedì 20.01.2026 passa da arancione a rosso (massima allerta).

Persistono venti di burrasca con intensificazione fino a burrasca forte con raffiche di tempesta e forti mareggiate sulle coste esposte e precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. Sono previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali grandinate.

A causa dell’aggravamento dello stato di allerta, si raccomanda a tutti i Cittadini di seguire le raccomandazioni di cui all’Ordinanza Sindacale n. 76 diramata ieri, 18.01.2026, ed in modo particolare di:

– limitare l’uso dell’auto e di evitare l’utilizzo dei ciclomotori;

– muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e comunque di adottare la necessaria prudenza negli spostamenti a piedi e con mezzi di trasporto e di evitare i sottopassi stradali;

– non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e blocchi rocciosi ed evitare di avvicinarsi alle coste marine e ai corsi d’acqua;

– non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento/esondazione, frane e smottamenti di terreno ed evitare assolutamente scantinati e di stare in piani bassi durante le piogge intense;

– stare lontani da alberi e strutture precarie e vulnerabili;

– alle imprese di costruzione è raccomandato il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e di ogni struttura presente nei cantieri edili;

– prestare particolare attenzione a eventuali raffiche di vento che possono causare pericoli legati alla caduta di cartelloni pubblicitari, ponteggi, pali della luce e rami di alberi;

– provvedere alla predisposizione di misure e/o accorgimenti che garantiscano, nel rispetto dell’incolumità delle persone, adeguate condizioni di messa in sicurezza di eventuali strutture precarie e/o amovibili in area privata;

– prestare la massima attenzione agli avvisi meteo e di protezione civile delle autorità competenti;

– mettere in sicurezza beni, materiali, attrezzature, mezzi e imbarcazioni nelle zone a rischio.

La Protezione Civile comunale ha attivato il Presidio Operativo Territoriale, in stretto raccordo con l’unità di coordinamento della Prefettura e il Dipartimento della Protezione Civile regionale, per il monitoraggio dei punti critici individuati nel piano comunale di protezione civile.