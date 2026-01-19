L’hanno chiamato Ultimo imperatore, nuovo Giulio Cesare, re di Roma, ma lui, che non ha mai amato le definizioni, ha sempre preferito essere ricordato più semplicemente come Valentino. E in quel nome, nel suo nome, sono racchiusi 50 anni di storia della moda scritta da chi, di sé, ha detto di essere nato couturier perché nella vita non sarebbe stato in grado di fare altro. Si è spento oggi all’età di 93 anni lo stilista Valentino Garavani, nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari, rende noto un comunicato ufficiale. «Ho realizzato il sogno della mia vita, creare abiti femminili». Una premessa e insieme un’epigrafe per un uomo che ha dato stoffa al sogno e che rimarrà, per sempre, unico. La camera ardente sarà allestita all’interno di PM23, in piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio dalle 11 alle 18. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio alle ore 11 nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica.