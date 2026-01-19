Il consigliere Sebastiano Zagami ha proposto una interrogazione al sindaco e all’assessore competente per conoscere quali azioni intende assumere l’amministrazione a fronte del crollo che si è registrato stamattina all’ufficio anagrafe in via Giacomo Matteotti. “Certamente la questione può sembrare di poco conto, ma in effetti non lo è per nulla – afferma Zagami – La sicurezza sui luoghi di lavoro e la sicurezza per i cittadini avventori è di fondamentale importanza. Abbiamo assistito proprio in questi giorni a quello che può accadere nei locali pubblici. E se il privato viene richiesto di usare la massima attenzione, l’ente pubblico deve dare l’esempio di come si deve fare, di come si rispettano le norme di legge”.

“Auspico – continua il consigliere Zagami – una soluzione celere e soprattutto una revisione del Documento di valutazione dei rischi che tenga conto della importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro e soprattutto della sicurezza nelle scuole primarie, che è il tema che tutti noi cerchiamo di portare avanti da tempo, senza alcuna strumentalizzazione. Sicuramente, molto si potrebbe dire sulla vicenda, ma nessuno vuole strumentalizzare questi fatti per fare politica. Però è il tempo di fare le cose per non avere brutte sorprese”.