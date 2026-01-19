Per il terzo anno consecutivo, l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa continua a percorrere con convinzione e responsabilità la strada dei sussidi di integrazione al reddito, confermando una scelta che mette al centro il potenziale umano del sistema economico locale: le imprese e i lavoratori. “In un tempo in cui l’inflazione continua a essere percepita, perché i prezzi restano elevati e incidono sulla vita quotidiana di famiglie e imprese – dice il presidente di Ebt Ragusa, Gregorio Lenzo (nella foto sotto), a nome del consiglio direttivo – abbiamo scelto di proseguire senza esitazioni lungo un percorso che negli anni ha dimostrato di essere concreto, utile e vicino ai bisogni reali del territorio. Anche per quest’anno, dunque, abbiamo continuato nell’erogazione di contributi fino a 1.000 euro a favore delle imprese iscritte all’Ente bilaterale che hanno dimostrato di investire in sicurezza sul lavoro, innovazione, digitalizzazione e qualità dei processi produttivi. Un contributo di premialità che riconosce l’impegno di chi sceglie di crescere in modo responsabile, rafforzando la competitività aziendale e tutelando il lavoro”.

“Accanto alle imprese, nella logica della bilateralità che ci contraddistingue – ancora il presidente Lenzo – abbiamo continuato a sostenere anche i lavoratori delle attività iscritte all’ente attraverso misure di integrazione al reddito che arrivano fino a 400 euro per ciascun beneficiario. Un aiuto concreto pensato per sostenere le spese familiari, contrastare l’aumento del costo della vita e offrire un supporto reale in un momento di generale difficoltà”.

Da tempo, attraverso un costante lavoro di confronto e collaborazione tra le parti sociali presenti al tavolo dell’Ente bilaterale, sono state erogate risorse a testimonianza di un impegno continuo che guarda non solo allo sviluppo economico, ma anche alla coesione sociale e alla tutela delle persone. “Siamo consapevoli – conclude Lenzo – che si tratta di piccoli interventi, ma crediamo fermamente che anche gesti modesti possano trasformarsi in grandi risposte, perché incidono direttamente sulla vita quotidiana di lavoratori e imprese, rafforzando fiducia e senso di appartenenza a una comunità che non lascia indietro nessuno. Continueremo su questa strada con determinazione, sperando di potere fare sempre di più e meglio, convinti che investire nel lavoro, nelle imprese e nelle persone significhi costruire un futuro più solido, inclusivo, equo e sostenibile per l’intero territorio”. Ulteriori informazioni alla sede Ebt Ragusa di via Roma 212, telefono 0932.622522.