I sindaci della provincia di Ragusa avvisano i cittadini: “Non è ancora finita”. “Dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia – spiegano – abbiamo appena ricevuto comunicazione che dalle 22 alle 24.00/01.00 di notte ci sarà un’impennata delle condizioni di criticità atmosferiche. Arriva sulla nostra costa, direzione sud-est /nord-ovest, un fronte temporalesco ingente che si aggiunge alle oltre 24h di pioggia continua. Raccomandiamo di restare in casa, non uscire se non per emergenze e usare la massima cautela e attenzione”.