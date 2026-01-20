Il ciclone sta trascinando grosse quantità di pulviscolo sahariano verso la Sicilia. Lo evidenzia la pagina Facebook Meteo Ispica che ha anche pubblicato una foto significativa. Lo si nota dall’immagine satellitare Dust Rgb con la colorazione fucsia/viola. Questo è il motivo per cui si vedono i cieli arancione/marrone. Intanto la situazione è destinata ancora a peggiorare, almeno sino a tutta questa sera. Prime decisioni che riguardano il mondo scolastico arrivano anche da Siracusa dove la chiusura è stata prorogata anche per la giornata di domani. Che cosa faranno i Comuni del Ragusano?