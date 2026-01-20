Finisce con l’auto dentro una voragine creatasi a causa del maltempo. Una vicenda che solo per fortuna non ha avuto tragiche conseguenze. Lo dice anche Salvo Cocina del dipartimento regionale della Protezione civile che descrive così quello che è accaduto: “Non ci è scappato il morto. Ecco le conseguenze, per fortuna non mortali, di un comportamento personale imprudente. Un anziano alla guida di un’autovettura stamattina ha violato i divieti di transito imposti correttamente dal sindaco percorrendo il lungomare di Santa Teresa di Riva, esposto alle forti mareggiate e già gravemente danneggiato anche lo scorso anno. A causa della furia del mare, si è aperta una voragine, sotto l’asfalto, che con il peso dell’auto si è aperta e ha inghiottito l’auto, mettendo seriamente a rischio l’incolumità del conducente. Il conducente è stato recuperato dai volontari e ricoverato con ferite varie”.