A seguito dell’allerta da parte del dipartimento di protezione civile regionale, per previsioni di condizioni meteo avverse, i vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa, nel corso di queste ultime ore, hanno predisposto il raddoppio delle squadre operative su tutto il territorio provinciale.

Tale provvedimento si è reso necessario in quanto dalla mattinata di lunedì si sono verificati intensi fenomeni di forte vento e pioggia. Tutte le squadre operative sono state impegnate nelle ultime 24 ore con circa un centinaio di interventi che hanno interessato soprattutto coperture, antenne televisive, tabelloni pubblicitari e alberi. Per il persistere delle avverse condizioni meteo, il comando dei vigili del fuoco mantiene il raddoppio delle squadre operative fino a cessata emergenza.