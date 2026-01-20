Modica piange la scomparsa dell’avvocato Gianni Mavilla, una delle figure più poliedriche e stimate della comunità locale. Noto per il suo acume giuridico e la sua passione civile, Mavilla ha dedicato la vita al servizio della sua città, lasciando un segno indelebile in ogni campo in cui si è cimentato.

Colonna portante del foro modicano, l’avvocato Mavilla era conosciuto per la sua profonda competenza e rettitudine professionale. Ma il suo impegno non si fermava alle aule di tribunale. È stato un protagonista assoluto della stagione politica locale, ricoprendo il ruolo di consigliere comunale e servendo come segretario della Democrazia Cristiana. In quegli anni, è stato un punto di riferimento per il dialogo politico, capace di mediare con saggezza e visione.