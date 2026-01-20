Sebbene nelle prossime ore sia previsto un progressivo miglioramento delle condizioni meteo, considerato che la dinamica del moto ondoso permane fino alla giornata di domani mercoledì 21 gennaio, si è deciso di prorogare l’ordinanza sindacale di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, villa comunale, centro anziani, centro diurno impianti sportivi, del cimitero comunale e spazi pubblici, al fine di consentire le necessarie verifiche tecniche, in particolare sugli edifici pubblici e scolastici, a tutela della sicurezza dei studenti, delle famiglie e del personale. Lo comunica il sindaco Roberto Ammatuna. A Comiso, il Comune chiarisce che “il bollettino della Protezione Civile appena diramato ci pone in zona di rischio elevato, allerta rossa, fino alle 24 di stasera; arancione per almeno 12 ore e quindi fino a tutta la mattinata per domani, mercoledì 21 gennaio. A fronte di tali condizioni, abbiamo preso, di comune accordo con la Protezione civile e con gli uffici tecnici comunali, la decisione di mantenere chiuse le scuole, i luoghi pubblici e di impedire il parcheggio in via Papa Giovanni XXIII. La chiusura delle scuole si impone perché gli uffici tecnici e la Protezione Civile possano verificare la condizione delle aule, eventuali problemi dovuti a distacco della corrente elettrica durante la giornata di oggi e per verificare il corretto funzionamento delle caldaie che alimentano il sistema di riscaldamento. Raccomandiamo, come sempre, a tutta la cittadinanza massima prudenza e attenzione, visto il medio-alto rischio delle prossime ore”.