Emergenza tutt’altra che cessata. Anche nel corso di queste ore serali. E, infatti, le autorità invitano i cittadini a rimanere in casa. Perché altri danni importanti possono ancora verificarsi. Come nel caso di questa sera, quando un albero, a causa del forte vento, è caduto sulla carreggiata stradale del trafficato viale delle Americhe, all’ingresso della città per chi arriva da Comiso o da Catania. Per fortuna, nessun danno segnato ad autovetture o persone. Resta il disagio. Pronto l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere dalla carreggiata l’albero in questione.