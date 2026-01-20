“Stante la situazione meteo attuale e la previsione di allerta arancione per le prossime 24 ore per rischio idrogeologico, ho disposto anche per domani, mercoledì 21 gennaio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido e centro diurno e la chiusura al pubblico di musei, parchi, giardini, cimitero e degli impianti sportivi comunali”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri Caschetto.