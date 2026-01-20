“Stante la situazione meteo attuale e la previsione di allerta arancione per le prossime 24 ore per rischio idrogeologico, ho disposto anche per domani, mercoledì 21 gennaio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido e centro diurno e la chiusura al pubblico di musei, parchi, giardini, cimitero e degli impianti sportivi comunali”. Lo dice il sindaco Maria Monisteri Caschetto.
“Dalla prossima notte e’ possibile il miglioramento delle condizioni meteo. Domani – aggiunge – dedicheremo l’intera giornata ad una ricognizione completa delle scuole e delle strutture comunali per le necessarie verifiche tecniche e il censimento di eventuali danni. Da domani, riprenderà regolarmente e secondo calendario, il servizio di raccolta rifiuti, ad eccezione del Ccr. Continuo a raccomandare a tutti i cittadini la massima prudenza, di limitare gli spostamenti allo stretto necessari ed evitare le zone a rischio allagamento”.