Prosegue l’attività finalizzata al contrasto della criminalità da parte del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa. I militari della Stazione di Vittoria hanno arrestato un 27enne della città ipparina, condannato in via definitiva perché ritenuto responsabile della commissione di reati contro il patrimonio. I carabinieri di Vittoria hanno rintracciato il giovane e hanno dato così seguito ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso contro di lui dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura generale presso la Corte di Appello di Catania.

Gli episodi per i quali il vittoriese è stato condannato sono dei furti commessi nel 2024, per i quali egli aveva già trascorso un periodo agli arresti domiciliari, non sempre rispettando le prescrizioni imposte e venendo anche per questo ulteriormente segnalato all’autorità giudiziaria. Il ventisettenne, compiutamente identificato e dopo la notifica del provvedimento, è stato tradotto dai carabinieri di Vittoria presso la casa circondariale di Ragusa, ove permarrà a disposizione dell’Autorità giudiziaria per espiare una pena residua di un anno di reclusione.