Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Vittoria hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Sciacca nei confronti di un 31enne pregiudicato.

Il provvedimento trae origine dalla denuncia presentata dall’ex convivente dell’uomo, la quale, dopo la fine della relazione, è stata vittima di reiterati atteggiamenti vessatori, consistiti in minacce rivolte a lei ed al figlio, pedinamenti e danneggiamenti di beni di sua proprietà.

Dopo l’arresto, è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa dove dovrà scontare una pena residua di 1 anno e 4 mesi.