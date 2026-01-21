Nel pomeriggio di mercoledì una Maserati nera è finita contro il muro lungo via Nazionale, nello stesso punto dove, anni fa, si verificò un incidente mortale, ricordato da una lapide. L’auto procedeva dal centro storico verso il quartiere Sorda, in salita, quando, per cause ancora da chiarire — verosimilmente complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia battente — il conducente ha perso il controllo, impattando contro il muro del costone roccioso che sovrasta la carreggiata. Tanto spavento ma nessuna conseguenza fisica di rilievo per l’automobilista; il veicolo ha riportato danni ingenti. La circolazione è stata gestita dagli agenti del commissariato di Modica (foto repertorio).