Oggi è il giorno della conta dei danni dopo il passaggio del ciclone Harry. A Punta Secca la spiaggia si è svegliata coperta da detriti di ogni tipo: legname, canne, alghe e rifiuti trascinati dal mare.



Anticaglie Lido è stato completamente distrutto e oggi si raccolgono i resti di quanto è stato spazzato via dalla mareggiata. Un vero e proprio scenario di guerra quello che questa mattina, dopo che la furia del tempo si è attenuata, si è presentato agli occhi dei cittadini e degli imprenditori che adesso dovranno valutare in che modo potere ricostruire.