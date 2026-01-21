Il Teatro Badia di Ragusa inaugura una settimana di eventi imperdibili sotto la direzione artistica di Maurizio Nicastro (nella foto), anima e mente creativa della programmazione, sempre attento a coniugare qualità artistica e coinvolgimento del pubblico. Domani, giovedì 22 gennaio alle 20,30, il teatro ospiterà una serata speciale dedicata al tema “Il Tempo”, interpretato da diversi artisti attraverso prospettive inedite: il tempo come misura, come metafora, come meteorologia, persino come scusa. “Si tratta di un laboratorio aperto – chiarisce Nicastro – dove artisti vari affronteranno il tema alla loro maniera con il coinvolgimento attivo dei partecipanti”. Ad accogliere gli ospiti un cocktail di benvenuto con stuzzichini, una tisana calda a libero servizio e un’atmosfera intima, al costo di 5 euro a persona. I posti sono limitati, per cui si invita a prenotare e condividere l’iniziativa.

A seguire, domenica 25 gennaio, alle 18,30, il sipario si aprirà su un grande classico: “Pensaci, Giacomino” di Luigi Pirandello, messo in scena dalla Compagnia Caf di Aci Catena, guidata dall’eccezionale interpretazione di Turi Badalá. Uno spettacolo che mescola comicità e riflessioni esistenziali, in pieno stile pirandelliano, dove il gioco di maschere e gli equivoci rivelano la sottile linea tra realtà e illusione. Un appuntamento che conferma la volontà di Maurizio Nicastro di offrire al pubblico esperienze teatrali di altissimo livello, capaci di emozionare e far riflettere. Info e prenotazioni: posti limitati, si consiglia di prenotare al più presto al 333.4183893 anche tramite whatsapp.