Investigatori della Squadra Mobile di Ragusa, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Ragusa, hanno arrestato un uomo di 33 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari

Il provvedimento giudiziario della custodia cautelare è stato adottato a seguito di un’attenta attività investigativa svolta a fine dicembre scorso. Le indagini, condotte tramite appostamenti e osservazioni, hanno documentato un’attività di spaccio di sostanza stupefacente mentre il 33enne si trovava sottoposto agli arresti domiciliari nella propria abitazione. Espletate le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Ragusa.