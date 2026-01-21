Il Rotary Club Vittoria ha donato alla Biblioteca Comunale “Angelo Alfieri” una preziosa collezione di 25 volumi che arricchirà il patrimonio librario a disposizione della cittadinanza.

La donazione comprende opere che spaziano dalla storia alle tradizioni popolari, dalle bellezze naturali e paesaggistiche della Sicilia fino a Malta, includendo anche volumi dedicati ai tesori archeologici e alla città di Malta, in considerazione del fatto che il Distretto Rotary di riferimento comprende, a livello nazionale, i territori di Vittoria e Malta.

A promuovere l’iniziativa è stata la presidente del Rotary Club Vittoria, Flora Salerno, che ha voluto sottolineare l’importanza della cultura come strumento di crescita e condivisione per la comunità.

All’incontro erano presenti l’Assessore alla Cultura Arturo Barbante e la Dirigente del Settore Cultura Virna Mandarà.

“Ringraziamo il Rotary Club Vittoria per questo importante gesto di attenzione verso la nostra biblioteca e verso l’intera città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Arturo Barbante –. La donazione di questi volumi rappresenta un contributo concreto alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale e territoriale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Francesco Aiello, che ha dichiarato: “Ringrazio innanzitutto il Rotary Club per la donazione. L’assessore Barbante ha portato i miei saluti e il ringraziamento di tutta l’Amministrazione Comunale. Iniziative come questa dimostrano quanto sia fondamentale la collaborazione tra istituzioni, club e associazioni benemerite del territorio. La biblioteca comunale è un presidio culturale di grande valore e ogni contributo che ne arricchisce il patrimonio rappresenta un investimento sulla crescita culturale della nostra comunità”.