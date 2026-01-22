Conclusa in tarda mattinata la riunione straordinaria della giunta Schifani sui danni del maltempo. In conferenza stampa il presidente della Regione ha annunciato le prime iniziative dopo l’emergenza.

La giunta ha deliberato lo stato di calamità regionale e chiederà al governo lo stato di emergenza nazionale.

Ammontano a 740 milioni di euro i danni stimati finora, ha detto il governatore.

Deciso un primo stanziamento di fondi per 70 milioni di euro, di cui 50 immediatamente disponibili. Al capo della protezione civile regionale Salvo Cocina affidato il ruolo di commissione straordinario per l’emergenza.

Schifani ha annunciato che a partire da domani visiterà le zone più colpite dal ciclone Harry. “Un evento senza precedenti ma il sistema di preallerta ha funzionato, non ci sono stati danni alle persone”, ha detto il governatore, ringraziando i sindaci e la protezione civile.