Si profila un concreto ritorno dei servizi bancari a Marina di Modica. Nelle scorse ore i rappresentanti della Banca Agricola Popolare di Sicilia (Baps) hanno incontrato gli esponenti dell’Amministrazione comunale e i componenti del Comitato “Richiediamo l’Atm in centro a Marina di Modica” per discutere l’installazione di uno sportello automatico nella località balneare.

La riunione è stata convocata per dare seguito alle pressanti sollecitazioni di residenti, villeggianti ed esercenti che, soprattutto nei mesi estivi, lamentano la carenza di punti per le operazioni in contanti.

Sul tavolo sono state esaminate diverse ipotesi progettuali: l’obiettivo non è un semplice bancomat, ma un dispositivo di ultima generazione, capace non solo di erogare denaro, bensì anche di accettare versamenti e dotato di sistemi di sicurezza avanzati a tutela degli utenti e della struttura.

Baps ha confermato l’intenzione di valutare soluzioni sostenibili e coerenti con il contesto locale, ispirandosi a modelli collaborativi già sperimentati con esito positivo in altre realtà, nel pieno rispetto delle procedure interne.

Un ruolo determinante nella fattibilità dell’intervento è affidato al Comune: l’assessore Antonio Drago, presente all’incontro, ha ribadito la totale disponibilità dell’ente a cooperare per agevolare l’installazione.

Tra le proposte operative avanzate dall’Amministrazione figura l’istituzione di stalli per la sosta breve in prossimità del futuro sportello, così da garantire un accesso rapido e in sicurezza per cittadini e imprenditori.

La mobilitazione del Comitato ha messo in luce come l’Atm sia percepito come un servizio essenziale per l’economia della frazione: assicurare un punto di prelievo e versamento significa sostenere direttamente il commercio di prossimità e rafforzare l’attrattività turistica di Marina di Modica.