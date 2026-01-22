Secondo i dati recentemente diffusi dal presidente nazionale Csen, Francesco Proietti, la provincia di Ragusa si conferma al vertice in Sicilia per numero di iscritti al Centro sportivo educativo nazionale, raggiungendo la significativa quota di 212 realtà associate. Questo risultato pone Ragusa davanti a tutte le altre province dell’isola, un primato ancora più rilevante se si considera la sua estensione territoriale, decisamente inferiore rispetto alle realtà metropolitane siciliane.

L’analisi dei numeri evidenzia un divario netto rispetto al secondo ente di promozione sportiva (eps) attivo nella provincia di Ragusa, che conta soltanto 42 associati. Questo gap sottolinea la forza aggregativa e il radicamento del Csen nel territorio ibleo, capace di costruire una rete capillare di associazioni e di coinvolgere attivamente cittadini e sportivi di tutte le età. Tra l’altro, il 43% delle società sportive presenti sul territorio risulta affiliato con il Csen mentre il restante 57% è suddiviso da altri 13 enti di promozione sportiva. Inoltre, il 43% in questione pone il Csen ragusano, rispetto ai 120 comitati provinciali e regionali Csen attivi, al IV posto in Italia, dopo Imperia al 51%, Pescara al 47% e Catanzaro al 45%.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale Sergio Cassisi, che ricopre anche il ruolo di membro della direzione nazionale Csen: “Questo traguardo rappresenta il riconoscimento di un lavoro costante e appassionato svolto insieme a tutte le realtà affiliate. Siamo orgogliosi di essere diventati un punto di riferimento per la promozione sportiva in provincia di Ragusa, nonostante le dimensioni più contenute rispetto ad altre province. Il nostro obiettivo resta quello di crescere ancora, sia nei numeri sia nella qualità delle attività offerte, coinvolgendo nuovi giovani e rafforzando il tessuto associativo locale”. Cassisi guarda al futuro con entusiasmo: “Stiamo già lavorando a nuove iniziative che possano rendere il Csen ancora più inclusivo e vicino alle esigenze del territorio. La nostra forza è la passione e la volontà di fare squadra per uno sport che sia davvero alla portata di tutti”.

Il risultato ottenuto dalla provincia di Ragusa rappresenta un segnale di vitalità e coesione sociale, confermando il ruolo centrale del Csen come motore di aggregazione e crescita per la comunità. Le prospettive per il futuro sono quindi improntate all’ottimismo.