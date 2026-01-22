Ragusa piange la scomparsa della professoressa Teresa Rosano. Aveva 74 anni. Lascia il marito e il figlio. I funerali si terranno domani, venerdì, alle 16 nella chiesa del Preziosissimo sangue. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa piange la scomparsa della professoressa Teresa Rosano. Aveva 74 anni. Lascia il marito e il figlio. I funerali si terranno domani, venerdì, alle 16 nella chiesa del Preziosissimo sangue. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica