Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Vittoria hanno denunciato a piede libero un 23enne del luogo, ritenuto responsabile dell’incendio di un’automobile appiccato nei giorni scorsi in una nota via cittadina.
Le fiamme hanno provocato gravi danni al veicolo di proprietà di una donna di 42 anni, compromettendolo parzialmente.
L’individuazione del presunto autore è avvenuta grazie all’analisi delle registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti in città, che hanno consentito agli investigatori di risalire alla sua identità quale responsabile del danneggiamento.