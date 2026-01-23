Manutenzioni programmate da Anas provocheranno modifiche alla viabilità alla periferia di Modica e lungo il collegamento con Ragusa nel periodo compreso tra il 26 gennaio e il 30 aprile. In particolare sarà attivato un senso unico alternato regolato da impianti semaforici: dal km 332,220 al km 333,260 in corrispondenza del viadotto Irminio e dal km 336 al km 336,501 sul viadotto Guerrieri. La misura, adottata per garantire la sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, riguarda due punti strategici di un’arteria molto frequentata sia da autovetture sia da mezzi pesanti. Per contenere gli inconvenienti all’utenza, Anas ha annunciato l’impiego di proprie squadre operative incaricate di controllare la viabilità e intervenire tempestivamente in caso di criticità. Agli automobilisti si raccomanda di prestare attenzione alla segnaletica provvisoria, di moderare la velocità e, quando possibile, di pianificare itinerari alternativi, soprattutto nelle ore di punta. Gli interventi rientrano nel più ampio programma di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale gestita da Anas, con l’obiettivo di migliorare la transitabilità e accrescere la tutela degli utenti.