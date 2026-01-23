Agenti della Squadra Mobile di Ragusa, con il supporto del commissariato della Polizia di Stato di Vittoria, hanno arrestato un pregiudicato di 56 anni che si era reso irreperibile poco prima dello scorso Natale per sottrarsi all’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa.

Dopo un’attività investigativa mirata, i poliziotti hanno individuato un’abitazione nel centro di Vittoria dove l’uomo si nascondeva. Al termine di un breve servizio di osservazione, gli operatori sono intervenuti facendo irruzione nell’appartamento e traendolo in arresto.

Espletate le formalità di rito, il 56enne è stato condotto nella casa circondariale di Ragusa.

Il provvedimento di carcerazione, pari a un anno e tre mesi di reclusione, deriva da una condanna per i reati di minacce e diffamazione aggravate ai danni di un noto direttore di una testata giornalistica, raggiunto da messaggi diffamatori e gravemente minacciosi inviati tramite il social network Facebook.