Un grande momento di preghiera per i ragusani: saranno numerosi i fedeli che sono pronti a recarsi al santuario del Carmine di Ragusa durante il fine settimana per animare, insieme al priore, il sacerdote Gianni Iacono, e agli altri confratelli, la festa annuale del Gesù Bambino di Praga venerato al santuario di Arenzano (in provincia di Genova). Gli appuntamenti prevedono, intanto, per domani, sabato 24 gennaio, l’adorazione eucaristica alle 17,30 e la coroncina di Gesù bambino. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Gianni Iacono, ocd, con la benedizione dell’olio e l’unzione dei fedeli. La festa vera e propria è prevista per domenica. Alle 10,45 ci sarà l’accoglienza dei bambini con le loro famiglie.

Alle 11 la santa messa presieduta dal novello sacerdote don Alessio Leggio con la benedizione dei bambini. Alle 12 animazione per i bambini in piazza e in convento a cura di Manilo e Annalisa di Obiettivo Animazione. Dolci regali per i più piccoli e sorteggio di alcune statuette di Gesù bambino. Nel pomeriggio, alle 18, la recita del Rosario e alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo, ocd. Al termine, l’unzione con l’olio benedetto. Per l’occasione, effettuata in zona un’azione di pulizia straordinaria da parte dell’impresa ecologica Busso Sebastiano che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale in città.