Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026 al centro dell’appuntamento in programma quest’oggi, venerdì 23 gennaio, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi della sede dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Ragusa. L’appuntamento è in programma dalle 15,30 alle 19,30. Interverranno Maurizio Attinelli (nella foto), coordinatore della conferenza degli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Sicilia, e Giuseppe Avanzato, commercialista e pubblicista. Tra i temi che saranno trattati la revisione delle aliquote Irpef e il riordino delle detrazioni, le modifiche della cedolare secca per le locazioni brevi, la proroga dei bonus edilizi, la proroga della soglia di reddito di lavoro dipendente per accedere al regime forfettario. E, ancora, la reintroduzione delle operazioni straordinarie: assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci, trasformazione agevolata in società semplice ed estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore individuale. L’evento, tra l’altro, riconosce quattro crediti formativi ai partecipanti.