Ragusa piange la scomparsa di Carmela Gurrieri. Aveva 68 anni. Lascia il marito e due figli. I funerali sono in programma domani alle 15 nella chiesa di San Pietro apostolo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa piange la scomparsa di Carmela Gurrieri. Aveva 68 anni. Lascia il marito e due figli. I funerali sono in programma domani alle 15 nella chiesa di San Pietro apostolo. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Editore
Ni.Ca. Charter s.r.l. – Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG)
Testata registrata al Tribunale di Ragusa con Numero Registrazione 1501/2014 del 23/10/2014
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica
Giornale Ibleo © 2023 - Powered by Studio Greco - Consulenza Informatica