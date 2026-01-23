Camion incastrato nel sottopasso dell’ospedale Guzzardi: errore di valutazione sull’altezza del mezzo. Mattinata di tensione e disagi all’ospedale Guzzardi, dove un autocarro è rimasto bloccato in un sottopasso non compatibile con la sua sagoma, riportando gravi danneggiamenti.

L’episodio si è verificato nel tratto che collega il Pronto soccorso, la sala raggi e i reparti dell’ala nuova della struttura.

In base alle prime ricostruzioni, il conducente del mezzo pesante avrebbe sottostimato l’altezza del veicolo rispetto al limite consentito, finendo per incastrarsi violentemente sotto la struttura (foto Franco Assenza).

L’impatto ha causato il cedimento parziale della parte superiore del cassone, con danni evidenti alla carrozzeria.

Non si registrano feriti, ma l’accaduto ha rallentato sensibilmente la circolazione interna e provocato comprensibile apprensione tra operatori sanitari e utenti.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale tecnico per mettere in sicurezza l’area, transennata con nastro segnaletico, e avviare le operazioni di rimozione del veicolo.

Sono in corso accertamenti per definire con precisione la dinamica e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio riporta al centro l’importanza del rispetto della segnaletica, soprattutto in contesti sensibili come quello ospedaliero, dove un errore di valutazione può compromettere non solo la sicurezza, ma anche la continuità dei servizi di emergenza.