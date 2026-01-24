Un avvio di stagione come meglio non si poteva desiderare per la Tots Academy Idpa Squad. La gara di tiro Idpa “Black Out”, ospitata lo scorso 18 gennaio a Castelvetrano, ha segnato un inizio di 2026 vibrante, con risultati che confermano la crescita e la solidità del gruppo ragusano. La squadra rientra a casa con quattro podi e una serie di piazzamenti che parlano di costanza e di forte spirito di squadra. I veterani hanno confermato il loro valore e i nuovi ingressi si sono subito inseriti con efficacia, dimostrando che il lavoro svolto in allenamento sta dando frutti concreti.

«Siamo estremamente soddisfatti di questo avvio di stagione – ha dichiarato con orgoglio Sergio Cassisi, presidente provinciale Csen Ragusa, a cui la società del presidente Giovanni Rosso è affiliata – Questi risultati testimoniano la dedizione degli atleti e la capacità del gruppo di crescere unito, affrontando ogni gara con impegno, passione e professionalità».

Questi i piazzamenti: nella categoria Ssp: Sharpshooter (Ss) terzo posto per Filippo Malandrino, quinto Giovanni Di Bona; Marksman (Mm) secondo posto Giovanni Rosso, quarto Salvatore Iacono; Novice (Nv) secondo posto Roberto Biffi, terzo Stefano Salerno, quarto Andrea Di Bona, sesto Rodica Stefania Tasca.

La competizione, intensa e ben organizzata, ha visto la Tots Academy Idpa Squad distinguersi in più categorie, confermando i progressi tecnici e la coesione del team. L’ospitalità e la professionalità dello staff del Black Lion Cava Fuoco, guidato da Francesco Errante Parrino, hanno contribuito a rendere la giornata non solo sportivamente rilevante, ma anche umanamente gratificante. L’inizio di stagione lascia intravedere ampi margini di crescita: la strada è tracciata e la Tots Academy Idpa Squad è pronta a percorrerla con determinazione e ambizione.