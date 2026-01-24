Colpo audace nella serata di venerdì ai danni dell’Interspar del centro commerciale Le Dune. Poco dopo le 21:30, quando il supermercato era ormai chiuso e il personale aveva lasciato la struttura, un gruppo di ladri ha tentato l’irruzione.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avrebbero inizialmente preso di mira la grande vetrata d’ingresso, probabilmente utilizzando una mazza. La vetrata esterna ha resistito al primo impatto, costringendoli a forzare la porta. Una volta riusciti a scardinarla, i ladri hanno infranto anche la seconda bussola interna, spingendosi fino all’area del centro commerciale Export e Tota.

All’interno, il gruppo ha sfondato un’ulteriore porta a vetri per raggiungere il bancone dedicato ai telefoni cellulari. In pochi minuti hanno infranto la vetrina, sottratto alcuni smartphone e si sono dati alla fuga. L’allarme è scattato immediatamente, permettendo il rapido intervento dei vigilantes della Mondialpol, seguiti da carabinieri e polizia.

Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Gli inquirenti ritengono che l’azione rapida e la necessità di fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine abbiano limitato i danni. Sarà fondamentale l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per stabilire il numero esatto dei ladri e ricostruire con precisione le loro mosse.

Un’azione fulminea e ben pianificata, che lascia intendere l’esperienza dei malviventi, capaci di superare diversi ostacoli e forzare tre vetrate in pochissimi minuti.